Минэнерго России назвало стабильной ситуацию на рынке топлива

Минэнерго России не видит перебоев с поставками топлива в стране. Несмотря на высокие цены на энергоносители по всему миру, ситуация остается стабильной, добавило ведомство.

«Несмотря на высокие цены внешних рынков углеводородов, ситуация на внутреннем рынке моторного топлива остается стабильной. В настоящее время на внутреннем рынке достаточно запасов светлых нефтепродуктов, перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано, отрасль в полном объеме готова к периоду сезонного роста спроса»,— сообщило Минэнерго (цитата по «РИА Новости»).

Как отметило ведомство, со 2 апреля по 31 июля введен запрет на экспорт бензина для производителей, а для трейдеров аналогичное ограничение распространяется и на дизельное топливо. Продолжает действовать мораторий на обнуление выплат нефтяникам по топливному демпферу, который власти планируют продлить. Минэнерго и ФАС также обсуждают соглашения с нефтяными компаниями об увеличении объемов реализации топлива внутри страны.