На Дону за год объем средств населения на счетах и вкладах вырос на 14%

В 2025 году жители региона хранили на счетах и вкладах почти 1,3 трлн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в отделении Банка России по Ростовской области. Здесь уточнили, что за год показатель вырос на 14%.

Как заметил независимый финансовый эксперт Андрей Смурыгин, в минувшем году высокие процентные ставки по вкладам стимулировали население к сбережению средств. Наиболее распространенный способ — это депозиты, напомнил эксперт. «Рост объема привлеченных средств на 14% вполне соответствует финансово-экономической ситуации, которая была в стране в 2025 году»,— оценил господин Смурыгин.

Представители банковского сектора в беседе с «Ъ-Ростов» отметили, что ставки по депозитам хоть и снизились, но оставались привлекательными: максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших по объему вкладов банках страны (все работают на территории Дона) на конец 2025 года превышала 15% годовых, отметили практически все опрошенные финансисты.

Владимир Андреев