Истина в «ключе»

В 2025 году работающие в Ростовской области банки почти на 12% увеличили портфель кредитов юрлицам и на 14% — количество средств, привлеченных от населения. Умеренное развитие сектора проходило в условиях действия высокой ключевой ставки и ограничения господдержки, отметили опрошенные представители банковского сектора и отраслевые эксперты. По их словам, в 2026 году динамика по основным направлениям финансового бизнеса региона будет несколько выше благодаря смягчению регулятором денежно-кредитной политики.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным регионального отделения Банка России, в 2025 году банковский сектор Дона показал положительную динамику. Так, по состоянию на 1 января 2026 года кредитный портфель бизнеса Ростовской области составил около 953 млрд руб., рост за год — почти 12%, что соответствует общероссийскому тренду. Большая часть портфеля корпоративных кредитов (около 80%) — это займы обрабатывающим производствам, компаниям, специализирующимся на операциях с недвижимостью и различных услугах, а также предприятиям торговли и АПК. Для сравнения, кредитная активность жителей Дона росла умеренными темпами. За минувший год розничный портфель прибавил около 2% и на начало января составил около 911 млрд руб.

По информации отделения Банка России по Ростовской области, положительная динамика наблюдалась и в привлечении средств населения. Так, в 2025 году жители региона хранили на счетах и вкладах почти 1,3 трлн руб. Это на 14% больше, чем годом ранее.

Главный фактор, влияющий на результаты работы банковского сектора,— жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, подчеркнул независимый финансовый эксперт Андрей Смурыгин. «В условиях 2025 года инвестиционное кредитование было в принципе невозможно (из-за высоких ставок). Кредиты на пополнение оборотных средств банки выдавали, однако многие малые предприятия Дона не могли себе это позволить из-за низкой маржинальности бизнеса и необходимости снижать, а не увеличивать долговую нагрузку. И даже в этих условиях увеличение кредитного портфеля на 12% — это хороший, реальный рост, даже с учетом инфляции»,— отметил господин Смурыгин.

По его словам, высокие процентные ставки по вкладам стимулировали население к сбережению средств. Наиболее распространенный способ — это депозиты, напомнил эксперт. «Рост объема привлеченных средств на 14% вполне соответствует финансово-экономической ситуации, которая была в стране в 2025 году»,— оценил Андрей Смурыгин.

Спрос на оборотные

Опрошенные финансовые эксперты отметили, что наиболее существенно выросли за минувший год кредитные обязательства субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП): более чем в 1,2 раза — до 322 млрд руб. Для сравнения, крупный бизнес Ростовской области нарастил портфель почти на 7% — до 631 млрд руб.

Как заметила управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева, в 2025 году корпоративное кредитование росло, пусть и не такими рекордными темпами, как в 2021–2022 годах (20–25% тогда против прошлогодних 12%). «Сдерживающее влияние оказывали процентные ставки: они оставались высокими вслед за ключевой ставкой. Это было необходимо, чтобы охладить спрос и замедлить рост цен»,— пояснила эксперт.

Как рассказала Лариса Туишева, директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», по итогам 2025 года кредитный портфель организации превысил 140 млрд руб. «Это на 6% больше, чем годом ранее»,— уточнила госпожа Туишева. По ее словам, предпринятое в 2025 году снижение ключевой ставки в значительной мере повлияло на увеличение спроса на кредитные продукты, однако он не достиг показателей 2024 года — по объективным причинам.

Дело в том, что в 2025 году в Ростовской области ввели федеральный уровень ЧС: из-за сильных заморозков в мае и последующей почвенной засухи оказались повреждены почти 1 млн га посевов. Из них полностью погибли более 180 тыс. га. По данным правительства Ростовской области, ущерб составил около 7,8 млрд руб. Это потребовало финансовой помощи от федерального центра и пролонгации кредитов для аграриев.

По словам Ларисы Туишевой, с одной стороны, сельхозпроизводители Дона вынуждены были расходовать свободные средства на поддержание деятельности, на работы, связанные с посевной, на обслуживание долга. С другой стороны, основная часть кредитов корпоративным клиентам, выданная в прошлом году, направлялась на выполнение сезонно-полевых работ, а также на проекты по переработке сельхозпродукции. «Кредиты на инвестиционные цели предоставляли в основном на обновление парка техники и оборудования»,— уточнила Лариса Туишева.

Начальник управления по работе с корпоративными клиентами ПАО КБ «Центр-инвест» Анастасия Коротун рассказала, что юрлица региона чаще всего привлекают кредиты на пополнение оборотных средств (закупку сырья и материалов, оплату услуг, выплату заработной платы и налогов), реже — как инвестиции в развитие (приобретение основных средств, строительство и модернизацию).

«Почти 80% кредитов, выданных банком в 2025 году, приходятся на финансирование оборотного капитала и около 20% — на инвестиционные цели. Спрос на оборотное кредитование в 2025 году значительно превысил спрос на инвестиционное. В связи с высоким уровнем ключевой ставки и сложными погодными условиями в Ростовской области предприятия, в том числе сельскохозяйственные, концентрируются в первую очередь на поддержании деятельности, а не на расширении мощностей и обновлении основных фондов»,— сказала эксперт.

Заместитель управляющего ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев рассказал, что в 2025 году кредитный портфель превысил 705 млрд руб. «Из них 470 млрд руб. пришлось на розничное кредитование и 235 млрд руб. — на корпоративное»,— уточнил банкир.

Как правило, любой кредит на инвестиционные цели — долгосрочный, предполагающий длительный период возврата и окупаемости средств, пояснил Андрей Смурыгин. «Высокая ставка по инвестиционным кредитам бьет с особой силой. С одной стороны, предприятие может отказаться от такого кредита, потому что при очень высокой стоимости денег нецелесообразно реализовывать инвестпроекты. С другой стороны, банки с особой строгостью подходят к предоставлению такого кредита, чтобы избежать риска невозврата средств. В случае с кредитами на инвестиционные цели речь идет о крупных суммах — 50–100 млн руб. и выше»,— отметил господин Смурыгин.

Льготные и нет

Эксперты также отметили, что в минувшем году большим спросом со стороны клиентов пользовались льготные программы кредитования с господдержкой. Так, по словам Ларисы Туишевой, в 2025 году РСХБ работал со всеми льготными государственными программами: «Среди наших клиентов популярна программа, принятая по решению Минсельхоза РФ №1969. Она позволяет аграриям получать краткосрочные и долгосрочные кредиты по льготной ставке».

Анастасия Коротун подчеркнула, что КБ «Центр-инвест» активно участвует в госпрограммах льготного финансирования — для поддержки деятельности предпринимателей региона. Почти 1,5 тыс. предприятий юга России смогли воспользоваться льготными программами с участием банка, уточнили в банке. В структуре его кредитного портфеля для юрлиц около 52% (свыше 23,2 млрд руб.) занимают собственные программы банка, а более 43,3% (свыше 19,4 млрд руб.) приходится на льготные кредиты для сельхозпроизводителей. Около 2% (867 млн руб.) — доля льготных кредитов для МСП. Более 1,3% (619 млн руб.) приходится на инвестиционное кредитование в рамках совмещения двух программ — Минэкономразвития России и стимулирования кредитования под поручительство АО «Корпорация "МСП"».

В пресс-службе АО Банк «Финам» ответили, что наблюдался переток спроса со стандартных кредитных продуктов в сторону инструментов управления рисками и усложненных транзакций. «По итогам 2025 года в Ростовской области и на юге России в целом мы зафиксировали двукратный рост количества активных корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности»,— прокомментировали в пресс-службе финорганизации, но более точных цифр не привели.

По наблюдениям представителей финорганизации, 2025 год характеризовался ужесточением риск-политики большинства банков в сегменте МСП. Высокие ставки и требования к обеспечению сделали классическое кредитование для малого и среднего бизнеса региона либо недоступным, либо экономически нецелесообразным, уверены в «Финам». «Мы видим это не как проблему, а как возможность предложить рынку альтернативу. Вместо того чтобы проходить ужесточенный андеррайтинг для получения кредита, мы предлагаем предпринимателям Дона использовать, например, инструменты фондового рынка по привлечению инвестиций и дополнительных средств»,— рассказали в банке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ипотека росла по-семейному

Кредитная активность жителей Дона росла умеренными темпами, сообщила Наталья Леонтьева. «В 2025 году кредитование сдерживали высокие ставки, поэтому прирост портфеля был заметно меньше, чем в предыдущие годы,— пояснила эксперт.— Например, по итогам 2024 года обязательства по таким кредитам выросли на 9,5%, а в 2023-м, когда рынок был сильно перегрет,— почти на 30%».

По данным ростовского отделения ЦБ, в составе розничного портфеля заметно увеличились обязательства по ипотеке. Так, к 1 января 2026 года они составили почти 512 млрд руб., прибавив за 12 месяцев более 8%. «Спрос на ипотеку попрежнему поддерживали льготные программы. Наиболее заметно активность в этом сегменте увеличилась в конце года, так как жители Ростовской области стремились взять кредит до изменения условий по "Семейной ипотеке" в феврале 2026 года»,— сказала госпожа Леонтьева.

Постепенное снижение ключевой ставки привело к восстановлению покупательной способности жителей региона и оживлению кредитного рынка, в частности ипотечного, отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

По ее словам, в 2025 году на Дону объем ипотечных выдач превысил 90 млрд руб.: второй показатель в стране после Москвы. «Результаты прошлого года превзошли итоги 2024-го: объем выдачи жилищных займов вырос на 38%»,— сообщила госпожа Руфова. Она добавила, что драйвером рынка в течение года оставалась «Семейная ипотека»: по итогам года ее доля в Ростовской области составила 84% от общего объема ипотечных выдач. «С начала 2026 года мы наблюдаем долгожданное оживление рынка готового жилья. Жители Ростовской области, отложившие покупку квартир в 2024 году, начали возвращаться на рынок благодаря снижению ключевой ставки»,— констатировала эксперт.

Елена Руфова заметила, что с каждым месяцем растет доля вторичного рынка в объеме ипотечных сделок. Например, в феврале показатель достиг 11,6% (рост на 5 п.п. за месяц), в марте — 13% (рост на 1,4 п.п.). «Это подтверждает, что ипотека становится более доступной и востребованной для широкого круга покупателей. Рыночные программы и вторичный сегмент становятся реальным инструментом для улучшения жилищных условий дончан, и мы ожидаем закрепления этого тренда в течение года»,— подчеркнула эксперт.

Ставка помогала вкладам

Как отмечалось выше, в 2025 году высокой оставалась склонность населения к сбережению средств. Ставки по депозитам хоть и снизились, но были по-прежнему привлекательны: максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших по объему вкладов банках страны (все работают на территории Ростовской области) на конец прошлого года превышала 15% годовых, отметили практически все опрошенные эксперты.

По словам Ларисы Туишевой, в региональном филиале РСХБ процент привлеченных средств юридических и физических лиц увеличился на 8% по отношению к 2024 году. Она добавила, что высокая ключевая ставка и, как следствие, высокие ставки по депозитам в значительной степени стимулировали клиентов банка к увеличению объемов размещения средств.

В пресс-службе Банка «Финам» рассказали, что пик притока по депозитам наблюдали в первой половине 2025 года, когда ставки были «максимально привлекательными»: на 25% увеличился остаток средств на счетах клиентов в Ростовской области по сравнению с показателем годом ранее. Во втором полугодии, на фоне снижения ставки, часть ликвидности клиенты начали выводить из депозитов в активные инструменты: предоплаты по импортным контрактам и сделки хеджирования, отметили в пресс-службе. «Мы поддерживаем эту динамику, предлагая продукты, которые позволяют зарабатывать на движении валют, а не только на хранении рублей»,— пояснили представители «Финам».

Антон Усачев сообщил, что по состоянию на 1 января 2026 года доверенные «Сберу» средства жителей региона достигли 666 млрд руб. «За прошлый год средств на вкладах и счетах дончан стало на 99 млрд руб. больше (прирост составил 17%). Для сравнения, в корпоративном сегменте на 1 января портфель средств клиентов банка составил около 99 млрд руб.»,— уточнил собеседник издания.

От понижения — к повышению

Согласно прогнозу Банка России, в 2026 году прирост кредитного портфеля бизнеса будет находиться в диапазоне 7–12%.

По мнению Натальи Леонтьевой, набранная жесткость денежно-кредитных условий уже создает предпосылки для снижения инфляции к 4%, поэтому регулятор продолжает постепенно смягчать свою политику. Так, в феврале Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых.

Как пояснила госпожа Леонтьева, для того чтобы инфляция устойчиво снижалась, регулятор поддерживает высокие процентные ставки по депозитам и кредитам. «Это стимулирует сбережения и сдерживает рост кредитования. При высоких ставках люди предпочитают копить деньги и откладывают на время покупки не первой необходимости, особенно в кредит. Это замедляет спрос и, как следствие, рост цен»,— объяснила эксперт.

Представители АО Банк «Финам» рассказали, что развитию в регионе банковского сектора способствует ряд факторов. «Во-первых, структурная перестройка логистики: Дон — ключевой логистический хаб. Переориентация экспортно-импортных потоков создает огромный спрос на банковское сопровождение внешнеторговых контрактов,— пояснили в пресс-службе банка.— Во-вторых, высокая деловая активность АПК и машиностроения. Ростовская область остается житницей страны, местный агробизнес нуждается в современных инструментах валютного рынка и стабильном проведении платежей с иностранными контрагентами».

По прогнозам представителей Банка «Финам», в 2026 году продолжится снижение ключевой ставки, которая к декабрю достигнет уровня 12–14%. «Это станет триггером для "разморозки" инвестиционных бюджетов компаний. Однако, в отличие от предыдущих циклов, банки будут осторожны с наращиванием кредитных портфелей из-за ужесточения регулирования. Возможны несколько сценариев. Так, в базовом варианте предполагается постепенное оживление инвестиционной активности. Бизнес начнет переходить от тактики "накопления ликвидности" к тактике "реализации проектов". В сценарии для нишевых игроков роль банков развития (с кредитными лицензиями) снизится в пользу консультационных банков. Именно такой сценарий мы считаем наиболее вероятным для Ростовской области. Предприятия будут искать не просто "деньги", а комплексное решение: фондирование + риск-менеджмент + транзакционная экспертиза»,— считают эксперты.

В банке добавили, что к концу 2026 года заметный рост покажет доля сделок с использованием производных финансовых инструментов (деривативов) в общем портфеле услуг для бизнеса. «На юге России это растущий сегмент, банки стремятся занять в нем хорошие доли»,— резюмировали эксперты «Финам».

По словам Андрея Смурыгина, первый квартал 2026 года показал, что Банк России идет по пути осторожного снижения ключевой ставки: с 16% в январе до 15% в марте. Если снижение продолжится, то с каждым кварталом можно будет наблюдать рост объемов кредитования и бизнеса, и физлиц, добавил эксперт. «Во второй половине года (ближе к осени, новому деловому сезону) возможно повышение интереса к кредитам на реализацию инвестпроектов. Но есть риски, связанные с нестабильной экономической и геополитической ситуацией, большими бюджетными расходами, которые были в стране в январе—марте этого года и продолжаются сейчас. Это может оказать негативное влияние на дальнейшие действия регулятора, вплоть до фиксирования "ключа" на довольно высоком уровне 15% длительное время, например несколько месяцев»,— заключил господин Смурыгин.

Владимир Андреев