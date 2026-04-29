Путин встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. Предыдущая встреча состоялась около года назад — в мае 2025 года.

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент оценил ситуацию в республике как «в целом стабильную». Он отметил, что руководство Чечни активно работает, чтобы преодолеть последствия паводков. Они начались в первых числах апреля. Из-за наводнений было затоплено почти 4,5 тыс. земельных участков в 39 населенных пунктах. Владимир Путин выразил надежду, что помощь окажут помощь всем пострадавшим, кто в этом нуждается.

Рамзан Кадыров доложил президенту о росте доходов республики. По его словам, руководство региона перевыполнило план по доходам — показатель достиг 122%. Кроме того, добавил господин Кадыров, Чечня вышла на первое место в России по темпам роста валового регионального продукта.

Глава государства также поблагодарил Рамзана Кадырова и жителей Чечни за вклад в СВО. «Действительно, свыше 71 тыс. человек принимают участие в специальной военной операции, и из них почти свыше 20 тыс. — это добровольцы»,— отметил Владимир Путин.

Господин Путин отметил результаты региона по рождаемости. «Многие другие республики и субъекты федерации должны брать пример с Чечни. Если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов»,— сказал президент.