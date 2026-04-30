Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: премьерные показы, новые коллекции, красивые партнерства.

«Грация» взяла верх

27 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Грация» (в другом переводе с итальянского — «Благодать»)— новой работы оскароносного режиссера Паоло Соррентино, автора фильмов «Великая красота», «Партенопа», сериалов «Молодой папа» и «Новый папа». Главную роль в фильме — президента Италии Мариано Де Сантиса — исполнил итальянский актер Тони Сервилло. Мировая премьера ленты состоялась в августе прошлого года на 82-м Венецианском кинофестивале, в рамках которого Тони Сервилло удостоился награды за лучшую мужскую роль. Московский показ фильма прошел при поддержке компании Lamoda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

12 Storeez познакомили с дизайном

28 апреля во флагманском магазине 12 Storeez в ГУМе прошло мероприятие «Путь продукта 12 Storeez», посвященное секретам создания весенне-летней коллекции 2026 года: команда бренда во главе с главным дизайнером Ксенией Дробот воссоздала все этапы создания изделий: от выбора визуальной концепции и тканей до примерок образцов из коллекции с моделями в иммерсивном формате. Коллекция «На берегу лета» построена вокруг легкости и тактильного комфорта; в ее основу легли модели природных оттенков из дышащих, струящихся тканей с преобладанием льна, шелка, хлопка и вискозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Следующая фотография 1 / 6 Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez

Hass вспоминает 1990-е

Российский бренд одежды HASS показал весенне-летнюю коллекцию, посредством которой обращается к сдержанной, продуманной моде, где ключевую роль играют материалы, посадка и универсальность. В нее вошли шелковые блузы, деним в гранжевой стилистике, спортивный кардиган с контрастным белым кантом, хлопковые брюки, костюмы, жакеты в стиле минимализма 1990-х и популярной в последнее время Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: HASS Фото: HASS Фото: HASS Фото: HASS Фото: HASS Следующая фотография 1 / 5 Фото: HASS Фото: HASS Фото: HASS Фото: HASS Фото: HASS

Pinskiy & Co следят за питанием

Гастрохолдинг Pinskiy & Co представляет «Идеальную тарелку» — авторскую систему питания, созданную совместно с нутрициологом Анной Макаровой. В ее основе — отсутствие жестких ограничений, четкая структура и сбалансированное сочетание продуктов по системе Harvard Healthy Eating Plate. В программе научно обоснованы пропорции на тарелке: половина должна приходиться на овощи и фрукты, четверть — на цельные злаки и еще четверть — на белок. Партнером «Тарелки» выступила компания «Логика молока». Программу можно выбрать на 2, 7 или 30 дней в зависимости от задач и вкусовых предпочтений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Grace зовет на бьюти-завтрак

Бистро Grace и бренд французской нишевой парфюмерии ByBozo создали специальное меню завтраков, вдохновленное эстетикой Лазурного берега. С 27 апреля по 10 мая в ресторане при заказе любого блюда из специального меню, разработанного бренд-шефом Михаилом Геращенко, гость получает набор из мини-версий трех ароматов. В меню ищите круассан с грушей и сыром бри, блинчики «Креп Сюзетт», омлет с пармезаном и трюфелем — в зависимости от объема завтрака есть возможность получить парфюм в версии тревел-формата либо выиграть полноразмерный флакон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Grace х ByBozo Фото: Grace х ByBozo

«Бронницкий ювелир» приглашает в сад

Компания «Бронницкий ювелир» выпустила новую коллекцию «Тайные сады». В нее вошли серьги, подвески, кольца в желтом и белом золоте с фиолетовыми аметистами, голубыми топазами и зеленым кварцем — все в гладкой огранке кабошон. Россыпи бриллиантов на избранных изделиях добавляют разнообразия природным оттенкам камней, отсылающим к образам спокойствия сумерек, яркой листвы после ливня, чистого неба и прозрачной речной воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Следующая фотография 1 / 6 Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир Фото: Бронницкий ювелир

Ирина Кириенко