Налоговый эффект

Первый этап расширения числа плательщиков НДС среди малого бизнеса, как сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в Совете федерации, обеспечил в 2025 году чистый приток поступлений этого налога в 370 млрд руб. Данные этого года пока не раскрываются, но сообщается о сдаче отчетности 320 тыс. «упрощенцев», которые обязаны платить НДС уже с этого года. В новых условиях, по мнению ФНС, добиться прежних «эффектов» от применения схем дробления стало сложнее, но риски сохраняются — прежде всего в таких сферах, как логистика, строительство и торговля.

Фото: пресс-служба Совета федерации

29 апреля глава ФНС Даниил Егоров выступил в Совфеде в ходе правительственного часа — одной из тем его доклада стали промежуточные итоги налоговых изменений, принятых в 2024–2025 годах. Напомним, с 2025 года введен порог годового дохода в 60 млн руб., при превышении которого у пользователей упрощенной системы налогообложения (УСН) возникает обязанность платить НДС (с этого года повышен с 20% до 22%). С 2026 года этот порог понижен до 20 млн руб., с 2027-го опустится до 15 млн руб., а с 2028-го — до 10 млн руб.

По словам Даниила Егорова, в прошлом году переход «упрощенцев» на уплату НДС прошел «достаточно плавно» — ошибки допустили менее 2,5% новых налогоплательщиков, сдававших декларации.

В результате изменений в 2025 году поступления НДС выросли на 570 млрд руб., но чистый приток налога оценивается в 370 млрд руб.

По словам главы ФНС, «часть дохода упирается в компании с налогом на добавленную стоимость, и там НДС абсорбируется».

Данные первого квартала этого года Даниил Егоров раскрывать не стал, отметив, что расчеты еще не закончены. Пока, по его словам, больше 320 тыс. новых налогоплательщиков среди «упрощенцев» сдали отчетность по НДС (примерно 7,5% от общего числа пользователей УСН). В оценках фискальных эффектов от роста ставки НДС Даниил Егоров также не стал «забегать вперед», заверив лишь, что поступления «точно будут выше», чем годом ранее.

Введение порога доходов в 60 млн руб. для «упрощенцев» сопровождалось амнистией — освобождением от налогов, штрафов и пеней, начисленных в связи с применением для ухода от налогов схем дробления в 2022–2024 годах при условии работы «вбелую» с 2025 года. Как напомнил Даниил Егоров, из тени вышло более 25 тыс. налогоплательщиков — «амнистированная» сумма составила около 25 млрд руб.

С дальнейшим же расширением числа обязанных платить НДС, признал глава ФНС, «частотность» дробления может повыситься.

Так, в конце 2025 года наблюдался всплеск регистрации новых компаний и ИП (ранее сообщалось о 140 тыс. только за декабрь), среди которых 20 тыс. компаний находятся в зоне риска. Несмотря на это, по словам главы ФНС, «фундаментально» риски для государства уменьшились — теперь, чтобы достичь прежних эффектов от схем оптимизации, нужно дробиться «долго и упорно». Среди отраслей с самыми высокими рисками дробления Даниил Егоров назвал логистику, строительство и торговлю.

На этом фоне ФНС продолжает усиление контроля за торговлей через платформы — по оценкам службы, около 830 тыс. предпринимателей продают товары на маркетплейсах.

Сейчас, сообщил Даниил Егоров, во взаимодействии с платформами уже полностью идентифицированы продавцы по ИНН — налоговые органы собирают все данные о продажах на платформах и сравнивают их с декларациями. Теперь ФНС планирует «выйти с инициативой» о закреплении в Налоговом кодексе механизма уведомления налогоплательщиков о выявленных рисках через платформы — чтобы не доводить ситуацию до контрольных мероприятий.

Парламентарии же обратили внимание и на другие серые зоны. Сенатор и экс-министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что в связи с изменениями добросовестные автобусные перевозчики по нерегулируемым тарифам столкнулись с ростом налоговой нагрузки, в то время как «нелегалы собирают неучтенный нал». По словам Даниила Егорова, внедрение платформенных решений и использование безналичной оплаты повысят прозрачность в этой сфере, но меры воздействия на недобросовестных перевозчиков необходимо проработать с ГИБДД и региональными властями.

Евгения Крючкова