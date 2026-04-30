Экс-тюремщику списали два года

Суд прекратил производство по одному из уголовных дел в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН Санкт-Петербурга Сергея Мойсеенко, осужденного за подстрекательство к убийству подчиненного, получение взятки и растрату бюджетных средств. В последнем случае дело было закрыто в связи с истечением срока давности. Суд скостил экс-тюремщику два года, однако сидеть ему остается еще по-прежнему очень долго, так как ранее Мойсеенко получил по совокупности 20 лет колонии.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», в начале апреля Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе обвинительный приговор бывшему заместителю начальника регионального УФСИН Сергею Мойсеенко по делу о фиктивных поставках оборудования для СИЗО «Кресты-2». В октябре 2015 года Дзержинский райсуд признал его виновным в растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выделенных из бюджета на систему безопасности изолятора, к шести годам лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний за прошлые дела экс-фсиновец получил 20 лет в колонии строгого режима и лишился звания полковника внутренней службы.

Согласно версии следствия, с доказанностью которой согласилась апелляция, в 2015–2016 годах Мойсеенко с партнерами составил фиктивные документы о поставках компанией АО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) оборудования для СИЗО на сумму в 7,1 млн рублей. Сторона обвинения утверждает, что подсудимый, курируя в прошлом строительство новых «Крестов», обеспечил перечисление генподрядчику (ГСК) аванса в размере более 730 млн рублей. Впоследствии, как установил суд, чиновник дал указание подчиненному сотруднику подписать акты приемки выполненных работ, куда были включены заведомо ложные данные. Согласно этим документам, в режимном корпусе были якобы смонтированы и подключены 48 мощных коммутаторов, еще 21 устройство меньшей мощности, а также 20 источников бесперебойного питания.

Между тем, как следовало из показаний технических специалистов, готовность помещений для монтажа столь сложной электроники в тот период отсутствовала, а сведения о реальной закупке оборудования у субподрядчиков не подтвердились.

Бывший полковник вину отрицает. Сторона защиты настаивала на полном оправдании фигуранта по данному составу, сообщив суду, что хищение произошло по иному госконтракту, заключенному гораздо позже, когда Сергей Мойсеенко сам уже находился в СИЗО и не мог оказывать влияния на финансовые потоки.

Адвокаты настаивали на том, что оборудование в итоге было закуплено и смонтировано субподрядчиками, а его наличие зафиксировано последующими инвентаризациями и актами ввода объекта в эксплуатацию, подписанными без замечаний. Исходя из этого, защита заявила об отсутствии ключевого признака хищения — безвозмездности изъятия.

Кроме того, адвокаты прямо называли приговор первой инстанции практически копией обвинительного заключения. Они утверждали, что суд проигнорировал преюдициальное значение решений арбитражных судов, ранее подтвердивших исполнение подрядчиком госконтракта в полном объеме. Также защита обращала внимание на то, что председательствующая судья до этого выносила решения об аресте Мойсеенко, где уже содержались «суждения о виновности обвиняемого», что, по мнению адвокатов, исключало ее беспристрастность.

Отдельной критике подверглись доказательства обвинения, под сомнение были поставлены происхождение аудиозаписей разговоров и протоколы допросов, некоторые из которых защита посчитала сфальсифицированными.

Апелляционная коллегия горсуда подтвердила законность и обоснованность обвинительного приговора, отклонив жалобы защиты как несостоятельные. Выводы о виновности Мойсеенко в растрате в особо крупном размере оставлены без изменений. Однако суд установил, что на момент рассмотрения дела во второй инстанции истек десятилетний срок давности привлечения к ответственности за это преступление. В связи с этим экс-полковник был освобожден от назначенного наказания по данному конкретному эпизоду. Таким образом, срок за саму растрату (около двух лет) был аннулирован.

В 2020 году Сергея Мойсеенко приговорили к 15 годам по делу о подстрекательстве к убийству Николая Чернова — куратора строительства изолятора «Кресты-2». Как установило следствие, замначальника пенитенциарного учреждения узнал, что подчиненный собирает документы о хищениях и ошибках, допущенных при возведении объекта. Спустя год бывшего тюремщика также признали виновным в получении взятки в особо крупном размере в размере более 710 млн рублей от руководства компаний-подрядчиков — ООО «Петроинвест» и ОАО «ГСК» — за обеспечение благоприятных условий.

В июле 2025 года Петроградский райсуд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежавшего Мойсеенко. Общая стоимость его активов, приобретенных в России, превысила 100 млн рублей, а за рубежом были выявлены активы на сумму €1,2 млн.

Андрей Кучеров