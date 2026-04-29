Рестораны берут доставку на себя

Рестораны начинают отказываться от агрегаторов доставки, об этом “Ъ FM” рассказали сами предприниматели. Причина — в высоких комиссиях, которые могут достигать 35%. На этом фоне заведения ищут способы снизить зависимость от платформ. Так, в соцсетях появилась публикация с рассказом клиентки одного из ресторанов. Она заказала еду на дом и вместе с ней получила письмо, в котором ей предложили в будущем оформлять доставку напрямую через сайт заведения.

Можно ли отказаться от агрегаторов без потери выручки? Основатель сервиса доставки еды FoodBand Артем Халимоненко считает, что полностью уйти от них будет сложно, так как доставка требует собственной инфраструктуры и управления:

«У агрегаторов достаточно высокие комиссии. Это может быть где-то 30-35%, если курьер работает в стороннем сервисе, и 15-20% — если это сотрудник заведения. Учитывая, что сейчас ресторанам непросто, им хочется, чтобы клиенты заказывали напрямую. Вот они как могут вежливо об этом просят. Пользователям просто удобнее в одном приложении заказывать в разных местах: у них там баллы, история заказов и так далее. И ресторану, даже если он напишет записку, будет очень сложно выманить клиента из агрегатора и получить заказы напрямую».

Впрочем, подобные обходные схемы могут привести к санкциям со стороны агрегаторов и дополнительным убыткам, предупредил директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов:

«На самом деле, игра не стоит свеч. Избежать ответственности, если они так делают, не удастся. Безусловно, сервисы доставки за этим следят, у них соответствующие механизмы. Делается это элементарно: скорее всего, есть какая-то программа, в которой есть возможность выборочного аудита и контроля, как тайный гость, проще говоря. Да и наказание может быть достаточно жесткое.

Необходимо создать свою площадку и популяризировать ее как источник донесения информации среди своих гостей. То есть, если у вас сделали заказ, то нужно предложить присоединиться к каналу, где пользователь сможет получить бонус, допустим, первая доставка с огромной скидкой. Чат-бот не такой дорогой. Максимум 20-30 тыс. руб. он будет стоить компании, чтобы сделать эту витрину и продвигать ее среди клиентов.

Мы прекрасно понимаем, что не зарабатываем с помощью систем доставки, но нужно их рассматривать как источник, через который собирается клиентская база.

Динамика рынка очевидна. Не получится бороться с помощью того, чтобы заказы напрямую оформлялись через ресторан. Это все равно, как в 2012 году раскидывали листовки в почтовые ящики. Это сильно людям помогло в бизнесе? Конечно, нет».

Ресторанный бизнес в России вступил в 2026 год с рекордным номинальным оборотом общепита, свыше 4 трлн руб., и одновременно с волной закрытий, которую сравнивают с пандемией COVID-19. В таких условиях вложить рекламу в заказ — один из немногих способов вернуть гостя напрямую, считает шеф-повар ресторанного консалтинга Руслан Шмидов:

«В доставку положили визитку, скажем так, почему нет? Просто крупный агрегатор дает большой плюс. Если самому ресторану создавать такой сервис доставки, то им будут пользоваться в основном постоянные клиенты и те, кто услышал про него по сарафанному радио. Это дело хорошее.

Вот у моих знакомых есть точка питания, и я поинтересовался, сколько приносит доставка. Мне ответили, что это сложно анализировать: например, в прошлом месяце было 600 тыс. руб., в этом месяце — 350 тыс. руб. То есть провисы есть, но с чем они связаны? Привязать это к НДС, к чему-то еще не получается. Просто это покупательская способность, рынок растет, точек очень много, выбора очень много, что-то закрывается, что-то откроется».

Опрошенные “Ъ FM” рестораторы говорят, что кризис начал проявляться еще во второй половине 2024-го. По их прогнозам, к концу года ожидается закрытие еще примерно 500 заведений общепита в Москве.

Андрей Дубков