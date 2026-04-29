Три мирных жителя погибли при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

Три человека погибли и восемь ранены при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.

Три женщины погибли на месте от полученных ранений. Восемь раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Двое из них в тяжелом состоянии. «У мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног»,— написал господин Гладков. Тяжелораненых доставят в областную клиническую больницу.

Еще четырех мужчин и женщину с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Восьмому пострадавшему делают операцию в Шебекинской ЦРБ. У него диагностировано осколочное ранение ноги. На место происшествия выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Лоренц.