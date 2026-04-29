ЦБ РФ ужесточил выдачу ипотеки на строящееся и готовое жилье в третьем квартале

Банк России ужесточил на третий квартал 2026 года выдачу ипотеки на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах, а также не пересматривал макропруденциальные надбавки. Информация об этом содержится в пресс-релизе регулятора.

На 1 апреля доля задолженности с просроченными платежами свыше 90 дней по ипотеке на приобретение жилья составила 1%. «В основном рост просрочки приходится на кредиты, выданные в 2023-2024 годах в рамках массовой льготной ипотеки»,— сообщил Банк России.

Решение об ужесточении макропруденциальных лимитов (МПЛ) Центробанк принял для ограничения выдачи наиболее рискованной ипотеки и дальнейшего улучшения структуры ипотечного портфеля, указано в заявлении. В ЦБ добавили, что новое ограничение не приведет к росту доли отказов по ипотеке, поскольку соответствует текущей структуре выдачи в первом квартале 2026 года.

Центробанк также ужесточил на третий квартал МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости.

Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней в сегменте ИЖС к 1 апреля достигла 4,4%, что обусловлено задержками строительства домов некоторыми подрядчиками и повышенным уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, указал регулятор. Кроме того, ухудшается качество нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости. На 1 апреля доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней составила 6,1%.