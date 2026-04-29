Губернатор проиграл ипподром прокурору

Октябрьский райсуд Краснодара 29 апреля удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры о возвращении в госсобственность одного из старейших на юге России ипподромов, в Ростове-на-Дону. Ответчиками по делу проходили бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб, а также ряд крупных бизнесменов, многомиллиардные активы которых суд изъял в доход государства.

Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Для того чтобы рассмотреть иск, судье Игорю Чабану потребовалось всего два заседания. Еще в начале процесса выяснилось, что он в прошлом был однокурсником одного из основных ответчиков — нынешнего владельца ипподрома, главы «Элиас Групп» (Alias Group) и депутата законодательного собрания Краснодарского края Бориса Юнанова. Однако это не стало основанием для отвода судьи.

Помимо господина Юнанова соответчиками по делу проходили основатель одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов страны «Юг Руси» Сергей Кислов, а также ряд физических и юридических лиц, среди которых были губернатор Ростовской области в 1991–2010 годах Владимир Чуб и его первый заместитель (в 1997–2008 годах) Иван Станиславов.

Генпрокуратура утверждала, что волею чиновников находившийся в ведении Минсельхоза России и функционировавший с 1966 года в Ростове-на-Дону ипподром с 65 административными и промышленными зданиями, сельхозтехникой и 27 га земли в центре города за бесценок перешел в частные руки.

Согласно материалам дела, для этого чиновники в декабре 2000 года инициировали банкротство Ростовского республиканского ипподрома под предлогом неуплаты подконтрольному им муниципальному учреждению «Водоканал» задолженности в размере 126 тыс. руб. Впоследствии объект был продан «задействовавшему коррупционные связи» с губернатором Сергею Кислову.

За оказанное содействие в 2007–2010 годах бизнесмен предоставил жене и дочери господина Чуба доли в своих компаниях, от участия в которых последние незаконно получили доход в размере 23 млн руб.

Выведенную противоправным путем федеральную собственность господин Кислов по целевому назначению не использовал, а средства в ее развитие не вкладывал, утверждалось в иске.

Более того, как установил надзор, за счет имущества ипподрома он получил займы в кредитных учреждениях на общую сумму более 3 млрд руб., которые направил на капитализацию другой своей бизнес-структуры «Синко», состоящей из 19 компаний в Ростовской области и Краснодарском крае, специализирующихся на производстве хлеба, операциях с недвижимостью и ценными бумагами.

Далее «с целью сокрытия своего владения захваченным федеральным имуществом» господин Кислов создал ООО «Специализированный застройщик Малюгина», которому передал 46 строений и три земельных участка ипподрома. Оставшееся имущество ответчик оформил на подконтрольное ООО «Конкур». В 2024 году господин Кислов «ради сохранения своих сбережений» продал общества «Специализированный застройщик Малюгина» и «Конкур» строительному холдингу «Элиас Групп», бенефициаром которого является депутат законодательного собрания Краснодарского края Юнанов.

По сведениям прокуратуры, полученные от продажи 2,7 млрд руб. господин Кислов вывел на свои счета в Турции и Казахстане, а оставшиеся 900 млн руб. под видом вложений направил на развитие холдинга «Синко», которым скрытно продолжает владеть через своего 89-летнего отца Василия Кислова.

Представитель ростовского экс-губернатора в ходе судебного процесса отмечал, что господин Чуб не имел отношения к муниципальному «Водоканалу» и не мог влиять на банкротство ипподрома.

Экс-губернатор Ростовской области отрицал связь и связь своей жены и дочери с какими-либо структурами холдинга «Юг Руси».

Купивший два года назад активы девелопер Юнанов иск также не признавал, настаивая, что являлся добросовестным приобретателем имущества. Его адвокаты апеллировали к тому, что сам бизнесмен не взаимодействовал с должностными лицами Ростовской области, которым вменили в вину нарушения антикоррупционного законодательства.

В свою очередь, представитель прокуратуры утверждал, что, будучи «профессиональным участником рынка недвижимости», бизнесмен «должен был знать, что приобретаемый им имущественный комплекс ипподрома исторически находился в госсобственности и не мог отчуждаться или переходить от одного лица к другому в отсутствие согласия Российской Федерации».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, суд пришел к выводу, что «действия ответчиков представляют собой незаконное приобретение личного состояния, не отвечают правилам сложившегося делового оборота и оцениваются законодателем как незаконные». «Выявленные нарушения со стороны ответчиков по неправомерному обогащению отнесены к актам коррупции, угрожающим стабильности и безопасности общества. При таких обстоятельствах доли в уставных капиталах коммерческих организаций, принадлежащих и подконтрольных Кислову, Юнанову и связанным с ними лицам, являются незаконным доходом и подлежат обращению в доход государства»,— констатировали в судебной системе региона.

По решению суда в доход государства как «коррупционные активы» обращены 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Малюгина» и ООО «Конкур», зарегистрированные на компании Бориса Юнанова, а также 100% долей в уставном капитале 19 компаний, входящих в холдинг «Синко», которыми владеет Василий Кислов. Вопреки сообщениям ряда СМИ имущество у бывшего губернатора Ростовской области Чуба или его зама суд не изымал. По данным “Ъ”, материалы в отношении них выделены в отдельное производство и могут стать предметом очередного антикоррупционного иска.

Мария Локотецкая