В Екатеринбурге начали распространять фейки о БПЛА после атаки на центр города

В Свердловской области зафиксированы попытки распространения недостоверной информации после атаки беспилотников на Екатеринбург, сообщили в антитеррористической комиссии региона.

Злоумышленники распространяют дипфейк, созданный на основе ранее записанного видео с участием губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Утверждается, что в ролике содержится недостоверная информация, в том числе о порядке получения компенсаций за ущерб. Также отмечается, что подобные сообщения могут использоваться для сбора персональных данных пользователей, в том числе пострадавших в результате атаки.

Жителей призвали не распространять непроверенную информацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Для получения официальных сведений рекомендовано использовать портал «Госуслуги» и сайт министерства социальной политики Свердловской области.

Напомним, вчера, 25 апреля, беспилотник врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга. Пострадали 44 квартиры, девять человек обратились за помощью к медикам.

Анна Капустина