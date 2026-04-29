Бастрыкин запросил отчет по делу о неисправных коммуникациях дома в Липецке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя липецкого управления Евгения Шаповалова доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщили в центральном аппарате ведомства, поводом для проверки послужили проблемы с коммуникациями и техническим состоянием дома в облцентре.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации регионального издания Gorod48, в апреле подвальное помещение на улице Саунина, 1 дважды затапливало сточными водами. По мнению собственников жилья, причиной является подключение четырех многоквартирных домов к одной маломощной канализационно-насосной станции (КНС), принадлежащей местному АО «Специализированный застройщик "Домостроительный комбинат"», которая не справляется с объемом стоков.

Жители домов на улицах Саунина, 1 и Фурсова, 4 обратились к господину Бастрыкину и указали, что уголовное дело возбуждено в отношении управляющей компании, которая обслуживает дома около трех месяцев и не является балансодержателем КНС и сетей водоотведения. При этом подтопления происходят не из-за ее халатности, а вследствие остановок КНС и притока грунтовых вод. Застройщик к ответственности не привлекается, коммунальные проблемы и дефекты фундамента остаются неустраненными. Кроме того, собственники квартир уже три недели ждут признания себя потерпевшими по возбужденному уголовному делу.

По утверждению граждан, в социальных сетях содержится информация о наличии у застройщика связей, способных повлиять на ход предварительного следствия. Жители также обращают внимание, что квартиры в указанных домах приобретены с использованием бюджетных средств для детей-сирот, лиц, переселяемых из аварийного жилья, а также иных льготных категорий граждан.

Кабира Гасанова