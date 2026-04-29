Бастрыкин взял на контроль дело о халатности при расселении домов в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководителя воронежского ведомства Михаила Селюкова о ходе расследования уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ). Оно возбуждено в связи с возможным срывом сроков расселения жителей двух многоквартирных домов в облцентре по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в центральном аппарате СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жители Воронежа рассказали господину Бастрыкину, что их дома должны были расселить еще в декабре 2025 года, однако до сих пор ничего не сделано. Более того, для переезда людям предлагают отдаленный район без нормального транспортного сообщения, на что они не согласны. Обращения в надзорные и правоохранительные инстанции, как отмечается, результата не дали.

В марте Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского ведомства доложить о результатах расследования дела по факту небезопасного оказания услуг (ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Поводом для его возбуждения стала авария с лифтом в многоквартирном доме, в которой пассажирам пришлось ждать освобождения длительное время.

Кабира Гасанова