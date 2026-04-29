«Дормострой» ушел из Тамбова на фоне банкротства и претензий в полмиллиарда

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление Федеральной налоговой службы (УФНС России по Ивановской области) о включении задолженности в размере 575,3 млн руб. в реестр требований кредиторов к дорожной компании «Дормострой» Арарата Юзбашяна. Его приняли к рассмотрению, говорится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Изначально истцом по делу выступает индивидуальный предприниматель Сусанна Акопян из Ивановской области, подавшая заявление 6 мая 2025 года о признании ООО «Дормострой» несостоятельным и и взыскании с него 7,2 млн руб. Это заявление было возвращено судом, после чего дело инициировало ростовское ООО «Дельта». Сейчас к кредиторам присоеденились энергетики, строительные компании, банки и прочие. Их суммы требований варьируются от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. 30 марта этого года в деле ввели процедуру наблюдения, временным управляющим утверждена Ирина Ткаченко. Следующее заседание состоится 9 июня.

Пока требования налоговиков не включены судом в реестр задолженности. Параллельно в ноябре 2025 года юридический адрес общества был изменен с Тамбова (улица Студенецкая, 12) на Иваново (улица Лежневская, 203).

Попытки инициировать банкротство дорожников предпринимались и ранее: в марте 2025 года заявление госпожи Акопян было возвращено из-за процессуальных нарушений, а в феврале аналогичное требование ивановского ООО «Ремстрой-Т» на 25,6 млн руб. было отозвано. Компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Финансовые и юридические проблемы «Дормостроя» сопровождались проверками и уголовными делами. В мае 2024 года УМВД по Тамбовской области возбудило дело о мошенничестве при исполнении контракта на ремонт автодороги «Каспий» — Сукмановка — Жердевка стоимостью 804,4 млн руб. По данным следствия, работы были выполнены не в полном объеме, а на объекте выявили дефекты покрытия. В июле 2024 года прокуратура Пичаевского района также выявила нарушения при ремонте и содержании региональных дорог, ущерб бюджету оценен в 1 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Дормострой» было зарегистрировано в Иваново в феврале 2015 года, в 2024-м перерегистрировалось в Костроме, а в январе 2025 года — в Тамбове. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 2 млн руб. Единственный владелец — Арарат Юзбашян. В 2025 году выручка компании снизилась с 5,1 млрд руб. на 65% и составила 1,81 млрд руб., при этом убыток достиг 1,29 млрд руб. против прибыли 39 млн руб. годом ранее.

Анна Швечикова