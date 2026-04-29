Жителю Херсонской области дали 18 лет за уничтожение российского танка

Новотроицкий межрайонный суд Херсонской области приговорил местного жителя к 18 годам в колонии строгого режима за уничтожение боевого танка. Об этом сообщили «Ъ» в суде.

Согласно материалам дела, 31-летнего местного жителя Валерия Вакуленко задержали в пгт Сивашское Херсонской области в июне 2025 года. Мужчину обвинили в диверсии, совершенной группой лиц, а также в хищении и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств по 222.1 ч. 1; 281 ч. 2; 226 ч. 3; 281 УК РФ. По версии следствия, в марте 2022 года он поджог танк Т-72Б1, что привело к детонации боекомплекта и уничтожению боевой машины в Новотроицком районе области.

Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовал на 500 тыс. рублей.

Александр Дремлюгин, Симферополь