Умер дизайнер игрушек и создатель Хи-Мена Роджер Свит

Американский дизайнер игрушек Роджер Свит умер в возрасте 91 года. Об этом TMZ сообщила его супруга Марлен. Господин Свит известен как создатель фигурки Хи-Мена, которая стала прообразом для главного героя мультсериала «Хи-Мен и властелины Вселенной».

Роджер Свит

Роджер Свит, как рассказала его жена, мирно ушел из жизни утром 28 апреля в доме престарелых. В последнее время дизайнер страдал от деменции. Несколько месяцев назад он упал во время прогулки, вскоре перенес два кровоизлияния в мозг. Его жена Марлен запустила тогда сбор средств для оплаты содержания мужа в специализированном учреждении.

Господин Свит родился в 1935 году и вырос в Акроне, штат Огайо. Он работал ведущим дизайнером в компании по производству игрушек Mattel в 1970 – 1980 годах. Как рассказывал сам Роджер Свит, он создал Хи-Мена, полагая, что простота сделает персонажа популярным, ведь его «можно было взять куда угодно и поместить в любой контекст».

Роджер Свит также работал над концепцией интерьера самолета Boeing 747, сотрудничал с компаниями Procter & Gamble, Hoover и Rubbermaid.