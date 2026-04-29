Верховный суд проверит порядок онлайн-голосования на соответствие Конституции

Верховный суд РФ проверит порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ), следует из электронной картотеки суда. Признания недействующими ключевых положений порядка ДЭГ, утвержденного Центризбиркомом РФ в 2022 году, добивается житель Московской области Виктор Толстогузов, ранее уже оспаривавший итоги результатов ДЭГ на выборах главы Подмосковья в сентябре 2023 года. По его мнению, действующий порядок онлайн-голосования нарушает установленные законом, Конституцией РФ и международными договорами принципы проведения выборов.

В частности, указывает заявитель, на одну специальную избирательную комиссию по проведению ДЭГ, состоящую из десяти человек, возложена нагрузка по организации голосования миллионов избирателей. В таких условиях члены комиссии не в состоянии самостоятельно и осознанно установить личность избирателей, выдать бюллетени, а также установить итоги голосования.

Кроме того, как полагает господин Толстогузов, члены избиркома и наблюдатели лишились возможности убедиться, что голосующие из неизвестного места участники ДЭГ действительно существуют, голосуют лично и делают это не под давлением, получают оригинальный электронный бюллетень. Заявитель также сомневается в том, что в ходе ДЭГ соблюдается тайна голосования: электронные бюллетени, в отличие от бумажных, имеют уникальный номер, что позволяет органам власти, контролирующим оборудование для проведения ДЭГ, раскрывать тайну голосования. Заседание Верховного суда по иску Виктора Толстогузова назначено на 4 июня.

Анастасия Корня