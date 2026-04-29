В Ленобласти продлили срок погашения долгов за электроэнегию до 1 июня

29 апреля депутаты ЗакС Ленобласти продлили срок, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права на льготу, до 1 июня 2026 года, приняв соответствующий закон сразу в трех чтениях. Инициатива позволит учесть особенности отопительного периода и даст больше времени жителям региона на урегулирование задолженности.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В действующей редакции областного закона № 24-оз от 27 марта 2026 года при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона — 7 апреля. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года. Наличие долга, в свою очередь, становится препятствием для получения льготы. На отчете о деятельности правительства Ленобласти в региональном парламенте губернатор 47-го региона Александр Дрозденко отмечал, что продление срока погашения долгов нужно в том числе и для того, чтобы электроснабжающие организации смогли сделать перерасчет несправедливо начисленной оплаты и пени, возникших из-за неразберихи с начислениями по диапазонам потребления в начале года.

Ранее в регионе был принят закон, согласно которому льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона, а также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Подробнее об этом и ситуации с шокирующими квитанциями за электричество – в материале «Ленобласть переключают на новый диапазон».

Александра Тен