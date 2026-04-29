Таиланд подстрахуется от бесплатных пациентов

Таиланд ужесточает условия въезда в страну: у всех иностранцев будут требовать медицинскую страховку. Государственные госпитали давно жаловались правительству, что устали работать как «благотворительные больницы для путешественников со всего мира». Они вынуждены оказывать помощь авансом, но оплату потом приходится выбивать годами или списывать расходы в убыток.

Ежегодно королевство тратит на лечение туристов свыше $3 млн. Самые распространенные обращения — проблемы с животом из-за непривычной пищи и травмы при падении с байка, говорит заместитель гендиректора компании Exotic Voyage Ольга Курмакаева:

«Во-первых, люди, приезжающие в Азию, не привыкли к местной жаре, и у них происходит очень сложная адаптация. Как минимум начинается ангина. Также гости часто берут мотоциклы в аренду, а затем попадают в ДТП. Из-за того, что туристы недостаточно адаптированы к отдыху, они могут попадать в госпитали. А там возникают проблемы: нет наличных, чтобы оплатить лечение. Поэтому страховка должна быть у всех. Если путешественник утонул, страховая компания сразу подключается к ситуации и решает вопросы за несколько рабочих дней, в том числе покрывает все затраты. Но если турист приехал без страховки, и с ним такое произошло, вы представляете, сколько это будет стоить?»

Стоимость базовой страховки для путешественника из России — около 2,5 тыс. руб. за стандартные две недели отпуска. Как правило, ее покупают в пакете с туром. Но самостоятельные туристы должны будут оформить полис сами. Предполагается, что проверять наличие документа будут либо авиакомпании на этапе регистрации, либо сотрудники иммиграционной службы в аэропорту прибытия. Незастрахованных в страну не пустят, говорит руководитель отдела урегулирования убытков туристов компании «Абсолют Страхование» Наталия Тылина:

«Что делать туристу, если он не позаботился о полисе заранее? Ему придется самостоятельно найти лечебное учреждение, которое готово его принять, отсидеть в очереди на общих основаниях и оплатить лечение. Травмы, полученные при падении с мотобайков или в ДТП, вылечить достаточно дорого. Мало того, что раны надо обработать, нужно еще сделать все необходимые прививки от бешенства и столбняка. Также из-за влажного климата раны заживают сложнее, поэтому есть вероятность, что клиенту придется еще некоторое время ходить на перевязки. Лечение травмы, не требующей оперативного вмешательства, в среднем обойдется в $1 тыс. Если операция необходима, обращение к врачу будет стоить $5-10 тыс.

При оформлении шенгена страховка — обязательное условие для получения визы. Так что неудивительно, если Азия тоже будет требовать ее наличие. Проверить информацию о страховке у въезжающего могут уже на границе. Может быть неприятным сюрпризом, если в страну не впустят уже на этом этапе».

Решение об обязательной медицинской страховке тайское правительство практически приняло, но о форме сбора пока спорят. Министр туризма королевства, недавно вступивший в должность, предлагает взимать с каждого иностранца туристический взнос. Часть денег будет уходить как раз на лечение приезжих, пояснил собственный корреспондент “Ъ FM” в Таиланде Антон Махров:

«Решение о том, что с туристов надо требовать страховку, а на границе ее проверять, уже есть. Нет только политической воли рискнуть туристическим имиджем и ввести сбор со всех въезжающих. Он обсуждался последнее десятилетие. Речь шла примерно о $9-10. Стандартная сумма в местной валюте — 300 тайских батов. Эти $10 позволят и обеспечить каждого туриста базовой страховкой, и выделить часть оставшихся денег на развитие туристической инфраструктуры, обучение персонала, повышение безопасности и другие насущные вещи.

Туристический сбор просто включат в стоимость авиабилета. Единственный камень преткновения в том, что введение любого въездного налога тут же превращается в заголовки: "Въезд в Таиланд станет платным". Даже десятка долларов, естественно, сильно подрывает настроение потенциальных туристов: "Ага, здесь платно, а там бесплатно". Таиланд на этом действительно потеряет часть турпотока».

Еще одним вариантом может стать продажа полисов в залах прилета международных терминалов. Но стоить это будет дороже. Эксперты считают, что Таиланд может задать тренд и другим странам Азии. От неоплаченных счетов иностранных пациентов страдают больницы всех популярных пляжных направлений.

Светлана Белова