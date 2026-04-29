В Воронеже будут судить производителей подпольного табака на 131 млн рублей

МВД по Воронежской области направило в Левобережный районный суд Воронежа материалы дела в отношении шести участников организованной группы, обвиняемых в незаконном производстве и сбыте табачной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщили в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фигурантам в возрасте от 39 до 67 лет предъявлены обвинения в производстве и обороте немаркированной продукции в особо крупном размере (по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и ч. 3 ст. 180 УК РФ, наказание — до пяти и шести лет со штрафом соответственно).

На период судебного разбирательства им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По данным следствия, производили табак на складах Левобережного района Воронежа, где организовали подпольный цех. В ходе обысков изъята немаркированная продукция на сумму около 131 млн руб. Помимо отсутствия обязательной маркировки, участники группы незаконно использовали товарные знаки известных брендов. По результатам экспертизы правообладателям причинен ущерб на сумму 18 млн руб.

Нелегальная деятельность пресечена сотрудниками ОЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) УМВД России по Воронежу совместно с управлением ФСБ по Воронежской области и Росгвардией.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что на подпольный табачный завод в Воронежской области нагрянули сотрудники ФСБ.

Анна Швечикова