В Воронежской области ФСБ обнаружила немаркированную табачной продукцию

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и табачной продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет). Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность региональных организованных групп лиц, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий в особо крупном размере»,— следует из сообщения. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется.

В феврале прошлого года левобережный райсуд Воронежа вынес приговор по делу о производстве контрафактной продукции против руководителя, сотрудников и контрагентов крупного липецкого предприятия ОАО «Усмань-табак». Уголовное дело было возбуждено местным МВД на основании разработки управления ФСБ России по Воронежской области.

Ульяна Ларионова