Сотрудники увлеклись «рабочим мусором»

Работодатели все чаще жалуются на ленивых сотрудников и недовольны результатом, который показывает вместо них искусственный интеллект. Компании стали чаще обращаться в суд с претензиями к тем, кто пользуется нейросетями и генерирует откровенно плохие результаты. Речь о написании текстов, разработке идей, составлении таблиц, аудите и других задачах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первым на тренд обратили внимание РБК. У так называемого рабочего мусора, который генерирует ИИ, появился даже свой термин — workslop. Такой результат выглядит профессионально, но лишен смысла и содержания. С халтурой подрядчиков столкнулась сооснователь платформы внедрения AI-процессов в бизнес AIPhi Мария Филатова. От такой работы, по ее словам, пришлось отказаться:

«Люди обленились, они даже не думают, какие запросы отправляют ИИ. У меня были конкретные кейсы. Мы искали маркетолога на проект, давали тестовое задание. Несколько руководителей небольших агентств присылали мне его, полностью сделанное искусственным интеллектом. В конце даже не была удалена фраза: "Если вам нужно детализировать".

Во втором случае они должны были описать целевую аудиторию и прописать путь клиента тотально. Была достаточно халтурная, лайтовая работа, которую они сделали, мне кажется, за 15 минут. При этом они еще пытались нам это продать как неделю глубинного исследования. Я просто не принимала работы, обосновывая, почему. Если мы говорим про сотрудников внутри нашей компании, то нужно провести правильное, грамотное обучение, чтобы повернуть это на благо дела. Бизнес от этого только выиграет, и сотрудники будут не ерунду какую-то писать, а получат реальный результат».

В Европе и США обращения в суд из-за сотрудников, которые генерируют свою работу, стали массовыми. Конфликты также возникают из-за того, что они используют нейросети для составления важных документов. А в начале марта OpenAI столкнулась с иском, в котором компанию обвинили в том, что ее чат-бот фактически выполнял функции юриста без лицензии. Якобы он помог пользователю возобновить уже закрытое судебное дело и генерировал юридические документы. Эксперт по искусственному интеллекту, директор агентства «Маркетинг360» Алена Литвинова также сталкивалась с плохими результатами нейросетей, но судиться с работниками из-за этого не готова:

«Я очень быстро это распознаю. Мои сотрудники могут работать с помощью ИИ, но это должно быть вдумчиво, и обязательно должна быть редактура. Будет разговор, и если человек переделывает, тогда все в порядке. Если он происходит то же самое, то проект переходит к другому, и сотрудник лишается денег.

Я не готова судиться с такими людьми, нет никакого смысла, проще поменять сотрудника.

Сейчас креатив — это человеческая история. Креативить нейросеть не умеет. Поэтому в моем агентстве придумать креатив, идею, отснять видео с живым человеком искусственному интеллекту никогда нельзя доверить».

Однако судиться с ленивыми сотрудниками пока бессмысленно, отмечают юристы. Например, в начале апреля Арбитражный суд в Санкт-Петербурге рассматривал дело, в котором истец пытался признать недействительным договор оказания консультационных услуг. Он принял работу, заплатил 80 тыс. руб., но после заявил, что действовал под влиянием заблуждения. Результат был сгенерирован, что, по его мнению, говорит о некомпетентности исполнителя. Однако суд не удовлетворил требование о возврате денег. Почему в таких делах выигрывают сотрудники, объяснила советник Birch Ольга Чиркова:

«Думаю, что компании действительно терпят убытки. К нам обращались за консультацией, что можно сделать в такой ситуации: сотруднику поручили работу, а он явно предоставил что-то, выполненное несамостоятельно. Мы смотрели, что входило в круг обязанностей по должностной инструкции, и увидели, что работодатели в этом аспекте не успевают за развитием ИИ. Поскольку суды смотрят исключительно на документы, есть высокая вероятность, что суд может согласиться с работником в том, что его незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности».

По данным Gallup, каждый второй сотрудник в развитых странах использует искусственный интеллект в своей работе регулярно. У представителей офисных профессий этот показатель еще выше. Чаще всего нейросеть помогает писать и редактировать тексты, искать информацию, читать документы и формулировать их тезисно, а также генерировать идеи. В IT и маркетинге доля ежедневного использования ИИ может достигать 80%.

Анна Кулецкая