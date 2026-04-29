Генпрокуратуру попросили проверить законность опеки чиновника над дочерью участника СВО

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к генпрокурору Александру Гуцану с просьбой взять на личный контроль дело об опеке над двухлетней дочерью участника СВО. Ее отец погиб в 2024 году, а спустя год мать ребенка погибла в ДТП. Опеку пыталась оформить прабабушка — 65-летняя Ольга Адамович, но опекуном была назначена супруга главы Солецкого округа региона Максима Тимофеева. Ольга Адамович подала иск к органам опеки, но суд встал на сторону семьи Тимофеевых.

На момент гибели отца девочки — Игоря — семья проживала в Вологде. В декабре 2025 года мать ребенка, 21-летняя Алина, переехала в город Сольцы Новгородской области. 16 января девушка и ее подруга погибли в ДТП. Родственники ребенка приняли решение, что оформлять опеку будет прабабушка Ольга Адамович (она же была опекуном Алины). В январе госпожа Адамович подает соответствующее обращение в Вологодский отдел органов опеки и начинает собирать необходимые документы.

В один из дней, как сообщает Нина Останина в обращении (есть у «Ъ»), госпоже Адамович позвонил сотрудник органов опеки и предложил оставить ребенка в учреждении для сирот. Объяснялось предложение тем, что девочка «понравилась» главе округа Максиму Тимофееву, и он намерен установить над ней опеку. На предложение госпожа Адамович ответила отказом и продолжила собирать документы. В феврале Ольга Адамович получила заключение о том, что может быть опекуном. 26 февраля она приехала в Сольцы, чтобы забрать девочку. Там госпоже Адамович сообщили, что ее «забрал какой-то чиновник и уже установил на нее опеку». Прабабушка подала в Новгородский районный суд иск на решение органов опеки. 27 апреля суд отказал в удовлетворении иска и встал на сторону Максима Тимофеева.

Госпожа Адамович считает, что органы опеки умышленно вводили ее в заблуждение, допускали ошибки в документах и затягивали процесс оформления опеки, чтобы передать ребенка в семью главы округа. Нина Останина в письме к генпрокурору приводит также доводы экспертов, «следивших за судьбой» девочки: решение суда могло быть попыткой «защитить» представителей органов опеки и главу администрации округа от уголовного преследования за злоупотребление должностными полномочиями.

Нина Останина просит Александра Гуцана провести «тщательную проверку» изложенных Ольгой Адамович событий и в случае обнаружения нарушений принять соответствующие меры.

Полина Мотызлевская