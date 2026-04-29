Продажи новых коммерческих автомобилей в ЕС резко увеличились в начале года

Рынок коммерческого транспорта Европы продемонстрировал рост в первом квартале 2026 года. Такие данные содержатся в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Как следует из доклада, потребители по-прежнему отдают предпочтение автомобилям с дизельным двигателем. Продажи дизельных грузовиков составили 92,4% от общего числа в сегменте. Аналогичная ситуация наблюдается с фургонами и автобусами, где на машины с дизельным двигателем пришлось 80% и 65,7% новых регистраций соответственно. Как отмечается в отчете, общая доля электромобилей на европейском рынке также растет, однако их внедрение по-прежнему сдерживается недостаточно благоприятными условиями.

Продажи новых фургонов выросли на 2,3%. Продажи электрических фургонов увеличились на 42%, как и гибридных, которые выросли на 42,1%. Тем не менее на долю последних приходится лишь 3,5% рынка ЕС.

Рост продаж новых грузовиков в ЕС составил 10,7%. Рынок электрических грузовиков вырос на 40,1%.

Продажи автобусов в ЕС выросли на 24,5%. Число новых регистраций электрических автобусов выросло на 36%, их доля на рынке — на 1,8% по сравнению с показателем первого квартала 2025 года.

