В Краснодарском крае 1 мая не будет массовых мероприятий

Праздничные первомайские мероприятия в Краснодарском крае пройдут в локальном формате, массовых шествий не будет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

На Кубани действует особый режим безопасности, в связи с чем с 2024 года в крае не разрешаются мероприятия на открытом воздухе, если количество участников превышает 1 тыс. человек.

В День победы в Краснодаре не будет торжественного прохождения войск, что связано с требованиями безопасности. По поводу парада в городе-герое Новороссийске окончательное решение будет принято ближе к 9 мая, исходя из оперативной ситуации, заявил губернатор Кондратьев. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

Партии и общественные организации в Краснодарском крае в праздничные дни или вообще отказываются от активности вне помещений, или ограничивают число участников. В краевом объединении организаций профсоюзов «Ъ» рассказали, что в зале Дома профсоюзов пройдет собрание в честь трудовых династий. Краснодарское отделение КПРФ 1 мая планирует возложение цветов к памятнику «Рабочий-созидатель», в мероприятие примут участие 80 человек.

Анна Перова, Краснодар