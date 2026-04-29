«Сладкая жизнь» направит 250 млн рублей на открытие Eurospar в ТЦ «Жар-Птица»

Нижегородская группа компаний «Сладкая жизнь» до конца года планирует открыть в ТЦ «Жар-Птица» в Советском районе Нижнего Новгорода гипермаркет Eurospar. Об этом владелец компании Альберт Гусев сообщил во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! » в Нижнем Новгороде 29 апреля.

По данным компании, объем инвестиций в проект составит 250 млн руб. Eurospar займет площади, на которых раньше располагался супермаркет «Окей». Ассортимент продукции будет сравним с аналогичным гипермаркетом, который «Сладкая жизнь» открыла в Москве в феврале текущего года.

