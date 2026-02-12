ГК «Сладкая жизнь» открыла в Москве флагманский супермаркет за 250 млн рублей
Нижегородское ООО «СПАР Миддл Волга» (входит в ГК «Сладкая жизнь») инвестировало 250 млн руб. в открытие флагманского супермаркета EUROSPAR в Москве. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в компании.
Фото: ГК «Сладкая жизнь»
Новый супермаркет стал 49-м магазином в Москве и 133-й торговой точкой во всей сети SPAR и EUROSPAR. Магазин площадью 3,6 тыс. кв. м. оснащен современным торговым оборудованием и 24 кассами самообслуживания. Его пропускная способность — более 5 тыс. покупателей в сутки, ассортимент — 15 тыс. позиций.
Новый супермаркет первым получил знак соответствия принципам пищевой безопасности среди российских торговых сетей. По данным Роскачества, этот знак подтверждает, что предприятие внедрило систему пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) во всей цепочке — от производства до полки.
Как писал «Ъ-Приволжье», в ГК «Сладкая жизнь» также входят дискаунтеры Smart, франчайзинговый проект «Авокадо», дистрибьютер «Свит Лайф Фудсервис» и Чернышихинский мясокомбинат (Нижегородская область). По итогам 2025 года оборот «Сладкой жизни» превысил 400 млрд руб., общий объем инвестиций во все проекты ГК по итогам 2025 года составил 6,5 млрд руб.