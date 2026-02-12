ГК «Сладкая жизнь» открыла в Москве флагманский супермаркет за 250 млн рублей

Нижегородское ООО «СПАР Миддл Волга» (входит в ГК «Сладкая жизнь») инвестировало 250 млн руб. в открытие флагманского супермаркета EUROSPAR в Москве. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в компании.

Новый супермаркет стал 49-м магазином в Москве и 133-й торговой точкой во всей сети SPAR и EUROSPAR. Магазин площадью 3,6 тыс. кв. м. оснащен современным торговым оборудованием и 24 кассами самообслуживания. Его пропускная способность — более 5 тыс. покупателей в сутки, ассортимент — 15 тыс. позиций.

Новый супермаркет первым получил знак соответствия принципам пищевой безопасности среди российских торговых сетей. По данным Роскачества, этот знак подтверждает, что предприятие внедрило систему пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) во всей цепочке — от производства до полки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ГК «Сладкая жизнь» также входят дискаунтеры Smart, франчайзинговый проект «Авокадо», дистрибьютер «Свит Лайф Фудсервис» и Чернышихинский мясокомбинат (Нижегородская область). По итогам 2025 года оборот «Сладкой жизни» превысил 400 млрд руб., общий объем инвестиций во все проекты ГК по итогам 2025 года составил 6,5 млрд руб.

Андрей Репин