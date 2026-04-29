Главным тренером ФК «Пари НН» назначен Вадим Гаранин

Вадим Гаранин назначен главным тренером ФК «Пари НН» на финальную часть сезона 2025/26. До этого он возглавлял команду Lit Energy из Медиалиги, сообщили в пресс-службе нижегородского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Гаранин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На уровне РПЛ Вадим Гаранин ранее работал в «Сочи». В первой лиге он возглавлял «Черноморец» и «Енисей», с которым в сезоне-2021/22 дошел до полуфинала Кубка России. Также он работал в тульском «Арсенале», «Балтике-БФУ» и «Твери».

«Пока есть хоть малейшие шансы на то, чтобы остаться в РПЛ, мы должны за них цепляться. Клуб оказал мне большое доверие в выборе тренера, с которым мы можем попытаться сделать необходимую работу и который бы подходил команде стилистически. В розыгрыше все еще остаются девять очков, и мы сделаем все возможное, чтобы забраться выше, чем то место, где мы сейчас находимся»,— прокомментировал назначение Вадима Гаранина спортивный директор «Пари НН» Антон Евменов.

Сейчас «Пари НН» находится в зоне вылета в таблице РПЛ, где занимает 15-ю позицию. До конца сезона клубу осталось сыграть три матча.

Как писал «Ъ-Приволжье», предыдущий главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский проработал в клубе 10 месяцев. Трехлетний контракт с ним расторгли в конце апреля 2026 года по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных спортивных результатов.

Елена Ковалева