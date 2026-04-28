ФК «Пари НН» под конец сезона уволил главного тренера

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» под конец сезона вновь остался без главного тренера. Об увольнении Алексея Шпилевского клуб сообщил в своих социальных сетях. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Вместе со Шпилевским «Пари НН» покинут его помощники Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

В клубе также уточнили, что под руководством Алексея Шпилевского «Пари НН» сыграл 33 матча в РПЛ и Кубке России. В этих играх нижегородцы одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и 22 раза потерпели поражение.

Покидая «Пари НН» Шпилевский отметил, что с начала сезона тренерский штаб прикладывал максимальные усилия: «Мы полностью отдавали себя работе и в этом отношении честны перед собой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы команда находилась на других позициях. В такой ситуации мы пришли к обоюдному решению о завершении сотрудничества. При расторжении контрактов наш тренерский штаб сделал несколько шагов навстречу клубу, пойдя на уступки».

Как писал «Ъ-Приволжье», «Пари НН» подписал трехлетний контракт с Алексеем Шпилевским в июне 2025 года. На посту главного тренера он сменил Виктора Ганчаренко, контракт с которым клуб расторг после того, как проиграл стыковые матчи в сезоне 2024/25 годов, выбыл из РПЛ, но вернулся в лигу благодаря тому, что у подмосковного клуба «Химки» отозвали лицензию на игру в высшей лиге.

Сейчас «Пари НН» находится в зоне вылета в таблице РПЛ, где занимает 15-ю позицию. До конца сезона клубу осталось сыграть три матча.

Андрей Репин