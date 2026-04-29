В школах Франции выросла популярность вейпов и снизилось число курильщиков сигарет, следует из исследования Французской обсерватории по наркотикам и зависимости (OFDT), Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе общественной организации.

Согласно данным OFDT, доля учащихся, которые не пробовали курить ни обычные, ни электронные сигареты, увеличилась с 62,2% в 2014 году до 80% в 2024 году в средней школе и с 36,7% в 2015 году до 51,9% в 2024 году — в старшей.

Доля молодых людей, использовавших электронные сигареты ежедневно, выросла более чем вдвое, с 2,8% в 2018 году до 6,8% в 2024 году.

За последние десять лет доля старшеклассников, экспериментирующих с электронными сигаретами, увеличилась с 35% до 46%. Причем среди девочек этот показатель оказался выше, чем среди мальчиков (48,7% против 43,2%). Вместе с тем в средней школе учащиеся стали пробовать электронные сигареты меньше — 19% в 2024 году против 26,8% десятью годами раньше.

