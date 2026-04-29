«Росатом» пока не принял решения о возвращении персонала на АЭС «Бушер»

Часть иранского персонала уже вышла работать на площадке АЭС «Бушер», при этом «Росатом» пока не принял решения о полноценном возвращении работников на станцию. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Господин Лихачев отметил, что ситуация на АЭС «по чуть-чуть проясняется». «Мы знаем и получаем такие приглашения от руководства иранской атомной отрасли как можно скорее людей привезти, но пока мы это решение не приняли. Надо сейчас следить за развитием событий в целом в ближневосточном конфликте», - сказал глава «Росатома» (цитата по ТАСС).

Алексей Лихачев рассказал, что сейчас на «Бушере» работает около тысячи работников иранского персонала. Оставшиеся на станции 20 добровольцев из числа россиян поддерживают контакты с заказчиком, следят за сохранностью строительных материалов и конструкций, используемых на стройке.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране. Первый блок АЭС был введен в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома». Сотрудники госкорпорации занимались на АЭС строительством второго и третьего блоков станции. Работы были приостановлены после начала военной операции США и Израиля против Ирана. «Росатом» эвакуировал персонал в несколько этапов.