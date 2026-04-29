Илон Маск обвинил Сэма Альтмана в «краже» некоммерческой организации OpenAI

28 апреля в суде Северного округа Северной Калифорнии начался громкий процесс между основателями OpenAI Илоном Маском и Сэмом Альтманом. Об этом пишут СМИ, в том числе The New York Times и CNN. Господин Маск уже сделал заявление, в котором, в частности, обвинил господина Альтмана в «краже» некоммерческой организации, какой была OpenAI на момент основания.

Илон Маск (третий слева)

Фото: District Court / Handout. / Reuters Илон Маск (третий слева)

Конфликт между сооснователями OpenAI продолжается уже несколько лет. Господин Маск неоднократно заявлял, что при создании OpenAI в 2015 году он заключил с другими основателями компании Сэмом Альтманом и Грегом Брокманом соглашение о том, что она будет оставаться некоммерческой структурой и разрабатывать технологии для блага общества. В 2019 году OpenAI изменила свой статус и стала коммерческой организацией. К этому времени господин Маск уже ушел из совета ее директоров.

Ранее Илон Маск несколько раз подавал иски к OpenAI и ее сооснователям. Теперь он подал иск к господам Альтману и Брокману, требуя исключения их из руководства компании, возвращения ее к некоммерческой структуре и компенсации в размере $130 млрд.

В суде господин Маск заявил, что у него есть «серьезные опасения по поводу искусственного интеллекта» (ИИ). По его словам, именно потому, что он может быть как угрозой, так и благом для человечества, они создали OpenAI как некоммерческую структуру, чтобы разрабатывать «безопасный» и «открытый» ИИ.

Адвокат, представляющий OpenAI, заявил, что Илон Маск начал судиться с компанией, потому что боится конкуренции с ней. Позже показания в суде должен дать и Сэм Альтман.

Яна Рождественская