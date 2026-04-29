Воронежский концерн представил новейшие комплексы РЭБ «Вика» и «Ярило-М2»

АО «Концерн "Созвездие"» (входит в госкорпорацию «Ростех», управляется ГК «Динамика»), зарегистрированное в Воронеже, впервые представило публике последние разработки в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ): комплекс создания помех навигационной аппаратуре БПЛА «Вика» и средство создания помех FPV-дронам «Ярило-М2». Изделия демонстрировались на международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности Securika Moscow в Москве, рассказали на предприятии.

Фото: предоставлено концерном «Созвездие» Комплекс создания помех навигационной аппаратуре БПЛА «Вика»

По информации разработчика, комплекс подавления навигации дронов «Вика» обрывает прием сигналов систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая защиту объектов и территорий от атак БПЛА, наводящихся по спутниковой навигации. «Вика» может работать как в ручном режиме, по внешнему целеуказанию об угрозе, так и в автоматическом — за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. Комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер — от шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления.

Средство «Ярило-М2» предназначено для создания заградительных помех каналам управления FPV-дронов с целью защиты мобильных объектов. Изделие формирует специализированные помехи в заданных диапазонах частот и позволяет подавлять каналы управления FPV-дронов. Включение помеховых сигналов возможно как в ручном режиме, так и по команде сопрягаемых обнаружителей: «Ярило-О» или «Солярис-О». Изделие выполнено в виде отдельных функциональных блоков и может устанавливаться на различные платформы — от подвижных объектов до стационарных систем защиты объектов.

«Противодействие беспилотным летательным аппаратам и защита гражданской и промышленной инфраструктуры сегодня приобрели критическую значимость. Угроза достигла максимального уровня и требует комплексного подхода. Именно поэтому одним из приоритетных направлений работы концерна "Созвездие" является разработка средств радиоэлектронной борьбы»,— заявил генеральный директор управляющей организации АО Борис Мовтян.

Год назад стало известно, что «Созвездие» разработало комплекс радиоэлектронной борьбы «Солярис НС». «Ъ-Черноземье» писал, что это изделие — модернизированная версия комплекса, объединяющая в себе функции «Соляриса-О», созданного для обнаружения БПЛА, и «Соляриса-Н» для их подавления.

Денис Данилов