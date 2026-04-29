Чистая прибыль «РусГидро» выросла на 75% за первый квартал

Чистая прибыль «РусГидро» (MOEX: HYDR) по РСБУ составила в первом квартале 23,5 млрд руб., следует из отчетности энергетической компании. Это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

EBITDA увеличилась на 33%, до 52,6 млрд руб. Выручка выросла на 22,1%, до 83,1 млрд руб. Кредитный портфель «РусГидро» с начала года увеличился на 5%, до 615,6 млрд руб.

«Увеличение долговой нагрузки связано с высокой инвестиционной составляющей»,— пояснили в компании. Объем затрат на строительство, капитальный ремонт и модернизацию вырос на 67% год к году, до 70,5 млрд руб.

«РусГидро» имеет свыше 600 объектов генерации энергии более чем в 30 российских регионах. Основные акционеры компании — государство (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и «ЭН+ГРУП» (9,64%).