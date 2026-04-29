С начала года в России зарегистрировали больше всего компаний по бухучету и праву

Бухгалтерские и юридические услуги вошли в число лидеров по приросту бизнеса в первом квартале 2026 года. За три месяца в России было зарегистрировано 1,8 тыс. новых организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере права и бухучета (группа ОКВЭД 69), следует из анализа сервиса «Финлид» от Точка Банка (исследование есть у «Ъ»).

Наибольший прирост обеспечили компании, оказывающие услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита и налогового консультирования (ОКВЭД 69.20) — здесь появилось 1,3 тыс. новых предпринимателей. Относительный прирост в этом сегменте составил 2,4%. По темпам роста лидируют два направления: бухучет и финансовый аудит (ОКВЭД 69.20), а также налоговое консультирование (ОКВЭД 69.20.3).

Внутри рынка динамика неоднородная. Обороты в налоговом консультировании и аудите выросли почти вдвое — на 94,7%, тогда как в классическом бухучете снизились на 27,8%. Эксперт банка Дмитрий Почивалин объясняет, что спрос на бухуслуги вырос, вслед за ним увеличилось число компаний, поэтому денежный поток распределяется между большим количеством игроков. Однако нагрузка на бухгалтеров стала выше, а работают они пока еще по прежним, низким тарифам.

С 1 января 2026 года в России вступил в силу пакет поправок в Налоговый кодекс. Основная ставка налога на добавленную стоимость была повышена с 20% до 22%. При этом если раньше компании, чей годовой доход не превышал 60 млн руб., могли работать по упрощенной системе налогообложения, то после снижения порога до 20 млн руб., многие из них стали плательщиками НДС. Параллельно налоговой реформе обновилась и форма отчетности: по НДС, налогу на прибыль, УНС, 3-НДФЛ.