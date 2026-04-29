Минсельхоз РФ не разрешил нижегородским районам перевести 26 из 32 участков

Министерство сельского хозяйства России, с 1 марта согласующее перевод земель сельхозназначения в иные категории, дало отрицательное заключение на большую часть заявок от Нижегородской области. Как рассказал в заксобрании министр госимущества Сергей Баринов, органы МСУ, формирующие резерв земель для государственных и муниципальных нужд, просили перевести 30 земельных участков. Еще два сельхозучастка в Кстовском районе просил перевести частный инвестор под производство по выпуску лесотехнической продукции широкого спектра.

Однако в Минсельхозе, сравнив заявки с федеральной картой-схемой земель сельхозназначения, не разрешили перевести 26 земельных участков, которые уже были предварительно включены в областной законопроект. Кроме того, администрации Кулебак и Дальнеконстантиновского округа сами отозвали два ходатайства.

В итоге заксобрание Нижегородской области на заседании 30 апреля сможет принять закон о переводе из этой партии только четырех сельхозучастков в Вадском и Сеченовском округах. Остальные 28 участков, по словам министра Баринова, следует исключить из законопроекта. У депутатов возникли вопросы, почему два нижегородских муниципалитета сначала попросили перевести землю, а потом отказались от этого. Сергей Баринов сослался на ошибки муниципальных чиновников в оценке земельных участков.

На этом фоне депутат заксобрания Игорь Гордеев рассказал, как администрация Большеболдинского округа пыталась отобрать землю у его действующего сельхозпредприятия под жилую застройку. Однако депутат свой участок отстоял. «Давайте лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих», — резюмировал председатель градостроительного комитета заксобрания Василий Суханов. Депутаты его комитета и члены комитета по АПК рекомендовали принять закон о переводе четырех сельхозучастков, которые согласовал Минсельхоз России.

Как писал «Ъ-Приволжье», еще один участок Минсельхоз РФ разрешил перевести из сельхозземель в городском округе Бор, там инвестор намерен построить гостиничный комплекс.

