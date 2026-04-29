Заксобрание областным законом переведет 11 га земли под гостиничный комплекс

Градостроительный комитет нижегородского заксобрания рекомендовал перевести земельный участок площадью 11,1 га из земель сельхозназначения в категорию природоохранных земель «для размещения гостинично-рекреационного комплекса с оздоровительной базой (СПА) и объектами рыбалки (пруд)». Бывшие пашни в частной собственности расположены в городском округе Бор южнее деревни Крутец.

С 1 марта перевод сельхозземель в иные категории должен согласовываться с Минсельхозом России во избежание вывода участков из сельхозоборота. Поэтому в нижегородском правительстве и заксобрании ждали заключения федерального министерства. Оно против смены вида использования земельного участка на Бору возражать не стало.

Как пояснил глава областного минимущества Сергей Баринов, у проекта на Бору есть инвестор, а под сельхозпроизводство участок не используется. После того как заксобрание на заседании 30 апреля примет закон о смене категории участка, в минимуществе актом оформят перевод земли по заявлению инвестора. Отдельной поправкой депутаты решили убрать из законопроекта формулировку про гостиничный комплекс со СПА и прудом.

Этот нижегородский закон станет первым в новой схеме по переводу земельных участков сельхозназначения в иные категории под различные цели застройки и развития муниципалитетов.

