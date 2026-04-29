Председатель заксобрания Челябинской области примет участие в праймериз ЕР

Документы на участие в праймериз партии «Единая Россия» по выдвижению кандидатов на выборы в Госдуму РФ подал председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотя опыт избирательных кампаний у меня есть, определенное волнение сегодня, конечно, испытывал. Потому что процедуру по отбору кандидатов в Госдуму прохожу впервые. Я бы хотел подчеркнуть один принципиальный момент. Все мы, кандидаты-списочники и кандидаты-одномандатники работаем одной большой, крепкой и слаженной командой Челябинской области»,— подчеркнул Олег Гербер.

Олег Гербер возглавляет челябинское заксобрание с 2023 года. В октябре 2025-го его переизбрали на этот пост повторно. Ранее Олег Гербер занимал должность генерального директора АО «Областное телевидение», а также работал в администрации Норильска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 29 апреля на участие в праймериз также заявился председатель городской думы Челябинска Сергей Буяков.

Документы на предварительное голосование кандидаты подают с 20 апреля по 14 мая. Праймериз пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов партии власти будет утвержден на съезде, который пройдет во второй половине июня.

Ольга Воробьева