Председатель гордумы Челябинска выдвинулся на праймериз в Госдуму РФ

На участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выдвижению кандидатов на выборы в Государственную думу зарегистрировался председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков. Об этом он объявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Буяков занимает должность председателя гордумы Челябинска с сентября 2024 года. Ранее он около четырех лет руководил комитетом законодательного собрания региона по социальной политике. Всего в заксобрании депутат проработал порядка 13 лет.

Документы на предварительное голосование кандидаты подают с 20 апреля по 29 мая. Праймериз пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов партии власти будет утвержден на съезде, который пройдет во второй половине июня.

Ольга Воробьева