На Байконуре снова перенесли запуск ракеты «Союз-5»

На космодроме «Байконур» отменили запуск ракеты «Союз-5». Об этом «КазТАГ» сообщил источник на космодроме.

«Союз-5» — двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, предназначенная для вывода аппаратов и грузов на низкую околоземную орбиту. Разработка ракеты велась с 2014 года для российско-казахстанского проекта «Байтерек». Россия отвечает за технологическую часть и производство ракет, Казахстан предоставляет инфраструктуру Байконура. Проект предусматривает создание новой стартовой площадки на космодроме Байконур. «Союз-5» разрабатывали на смену ракетам-носителям «Зенит» российско-украинского производства. Собирают ракету на самарском предприятии РКЦ «Прогресс».

На пусковой площадке «Союз-5» с макетом полезной нагрузки установили 31 марта. «Основная цель пуска — проверка работы оборудования стартового комплекса, двигателей и систем ракеты-носителя, программного обеспечения»,— сообщил собеседник «КазТАГ».

Первый пуск «Союза-5» должен был состояться еще в декабре 2025 года, однако старт неоднократно переносили. Сегодня пуск должен был состояться в 16:00 по времени Астаны (14:00 мск). На космодроме, однако, сообщили казахстанскому агентству, что запуск перенесли на «резервную дату».