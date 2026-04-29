В Туапсе возобновили подачу воды в отключенные из-за пожара на НПЗ районы

В Туапсе восстановили подачу воды в микрорайонах Звездный и Грознефть, а также в селе Кроянское. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram. Накануне водоснабжение было прервано из-за аварии на водопроводной станции, расположенной на территории атакованного дронами НПЗ.

«Сейчас идет заполнение систем, и вода постепенно, по мере увеличения давления, начнет поступать потребителям», — уточнил глава округа.

Сергей Бойко также сообщил о восстановлении электроснабжения для 402 потребителей на улицах Пушкина и Верхне-Кордонной в Туапсе. Без электричества остаются еще 130 абонентов на улице Кошкина. Специалисты ждут разрешения от пожарных, чтобы начать восстановление, отметил господин Бойко.

В ночь на 28 апреля беспилотники в третий раз с середины апреля ударили по морскому терминалу в Туапсе. На НПЗ начался пожар, в воздух попали продукты горения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.