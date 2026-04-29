Путин проводит переговоры с президентом Конго

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Церемония встречи Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо, а также представление делегаций, состоялись в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Переговоры начались с беседы в узком составе.

Во время визита президента Конго в Россию стороны планируют подписать план совместных действий на ближайшие годы в сфере экономики, сообщил Владимир Путин. Дени Сассу-Нгессо отметил на встрече, что отношения между двумя государствами развиваются много десятилетий, и этот визит может еще сильнее их укрепить.

У России и Конго хорошие перспективы для развития отношений в разных сферах, включая энергетику, логистику и сельское хозяйство, сказал российский президент. По его словам, компании РФ демонстрируют желание работать на рынке Конго.

