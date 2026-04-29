В Удмуртии возбудили 42 административных дела на охотников за пернатой дичью

Минприроды Удмуртии совместно с Росгвардией и МВД зарегистрировали 42 административных правонарушения во время рейдов в период охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Во время рейдов изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, 55 патронов и один электронный манок. Двоим гражданам, охотившимся с применением электронного манка, грозит лишение права на охоту сроком до двух лет.

Напомним, минприроды Удмуртии перед выдачей квот на добычу лесных ресурсов провели перепись популяций.