Число сибирских косуль в Удмуртии выросло на 100 особей за четыре года

Популяции краснокнижных сибирских косуль в Удмуртии за последние четыре года увеличилась на 100 особей, до 330 парнокопытных. Об этом сообщает и. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова на странице во «Вконтакте».

Сотрудники минприроды Удмуртии и арендаторы охотничьих хозяйств во время зимнего подсчета зверей перед выдачей квот на добычу лесных ресурсов зафиксировали 19,1 тыс. лосей, 544 кабана и 29 тыс. зайцев-беляков. Численность основных видов охотничьих ресурсов остается на прежнем высоком уровне.

Также в лесах Удмуртии проживает 40 волков, 153 горностая, 215 рысей, 356 особи хори, более 3 тыс. лисиц и 3 тыс. лесных куниц, 21 тыс. белок, 76 тыс. тетеревов и 53 тыс. рябчиков.