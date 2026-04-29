Архкомиссия рассмотрит проект экзотариума для воронежского зоопарка за 150 млн

Архитектурная комиссия ознакомилась с эскизным проектом экзотариума, который планируется построить на территории Воронежского зоопарка имени А.С. Попова, однако решила вернуть его авторам для уточнения. Об этом сообщили в Воронежском региональном отделении Союза архитекторов России (ВРОСАР).

Фасад здания в представленном проекте предложено доработать Фото: фото со страницы ВКонтакте «ВРОСАР»
Внутренний зал экзотариума Фото: фото со страницы ВКонтакте «ВРОСАР»

Объект призван расширить существующую инфраструктуру и создать более комфортные условия для содержания экзотических животных, а также увеличить число представленных видов. Кроме того, концепция предполагает возможность проведения на территории различных мероприятий.

Как отметили участники заседания, объемно-планировочные решения были проработаны ранее, поэтому основное внимание уделялось архитектурному облику. Члены комиссии рекомендовали доработать фасадные решения и представить варианты их оформления. Проект предложено повторно рассмотреть в заочном формате после внесения изменений.

Строительство экзотариума заложили в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2027–2028 годы. На реализацию проекта, включая проектно-изыскательские работы, выделили 150 млн руб.

В частности, по проекту в зоопарке возведут четырехэтажное здание с подземным уровнем. На первом этаже разместятся аквариум, кафе и административные помещения. Второй уровень отведен под террариум и центр для занятий юннатов. На третьем этаже планируется организовать вольеры для млекопитающих и птиц с частичным выходом на эксплуатируемую кровлю, где предусмотрены летние выгулы.

Анна Швечикова