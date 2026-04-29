Роскомнадзор заблокировал сайт «Таких дел»

Роскомнадзор заблокировал в России сайт независимого медиа «Такие дела». Ведомство объяснило решение публикацией изданием материалов, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщили сами «Такие дела».

Главный редактор «Таких дел» Евгения Волункова

Фото: личный архив Евгении Волунковой Главный редактор «Таких дел» Евгения Волункова

«Ведомство не указало в своем письме наши тексты, которые могли бы нарушать российские законы, и предписало удалить весь ресурс целиком. Мы попросили РКН объяснить причины блокировки и перечислить конкретные материалы, но ответ так и не получили. Считаем, что это надуманный повод ограничить работу нашего издания»,— указано в сообщении «Таких дел» в Telegram-канале.

Издание продолжит работу на других площадках, в том числе во «ВКонтакте», в Telegram и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Блокировка сайта не накладывает других правовых ограничений на нашу работу и не запрещает нас читать»,— подчеркнули в издании.

«Такие дела» были созданы в 2015 году. Издание освещает социальные темы, пишет в том числе о проблемах домашнего и сексуализированного насилия, экологической ситуации в разных частях России, о жизни людей с редкими заболеваниями и инвалидностью.