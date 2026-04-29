МЧС не подтвердило прорыв дамбы в Кузбассе

Жители Ленинск-Кузнецкого округа Кузбасса пожаловались на подъем воды в реке Ине. В соцсетях появилась информация о предполагаемом прорыве дамбы в районе поселка Байкаим. В МЧС это не подтвердили.

В местной группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» во «ВКонтакте» сегодня было опубликовано видео с места ЧП. На нем видны потоки воды неподалеку от дома. В региональном управлении МЧС утверждают, что в районе Байкаима произошел «перелив через подпорные сооружения». Вчера вода поднялась выше их уровня, но угрозы для домов нет, уверяют в ведомстве.

«Угрозы затопления для домов нет. Постройка (на видео.— "Ъ") давно заброшенная»,— сказали порталу NGS42.ru в МЧС. В окружной администрации добавили, что на этом участке работает спецтехника в попытке устранить перелив.

Региональный СКР начал проверку после ЧП, передает РЕН ТВ. СКР сегодня сообщил, что задержаны работник администрации муниципального округа и директор коммерческой организации. По версии следствия, с 1 марта по 31 декабря 2025 года участники организованной группы похитили бюджетные средства, предназначенные для ремонта дорожно-мостового хозяйства в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Сумма причиненного бюджету ущерба превышает 20 млн руб.