В общественный совет при Минкультуры вошли Аскольд Запашный и Владимир Легойда

Общественная палата (ОП) утвердила списки кандидатов в составы общественных советов при министерствах и ведомствах. Кандидатов выбирали на конкурсной основе. Их выдвигали общественные объединения и НКО. Требования к будущим членам общественных советов формировали федеральные органы совместно с ОП.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ОП, в общественный совет при Минкультуры вошли музыканты Сергей Войтенко и Алексей Поддубный (Джанго), худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, председатель отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда, актер Игорь Петренко и писатель Сергей Лукьяненко.

В составе совета при Минтруде — члены ОП Нонна Каграманян, Сергей Рыбальченко, Елена Тополева-Солдунова, Екатерина Фрыгина, управляющий директор Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Феоктистова, гендиректор фонда ВИЦОМ Константин Абрамов и директор АНО «Совет женщин» Маргарита Масленникова.

В совет при Рособрнадзоре вошли ректор ВШЭ Никита Анисимов, член ОП Евгений Козеев, замсекретаря ОП Владислав Гриб. При Минсельхозе — гендиректор АО «Истринская сыроварня» Олег Сирота и зампредседателя Российского союза молодежи Алексей Кривицкий.

Полина Мотызлевская, Степан Мельчаков