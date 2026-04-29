При покупке дорогого смартфона важна не только и не столько его аппаратная часть. Особое значение имеет экосистема вокруг устройства: приложения, обновления, поддержка производителя. К современным премиальным автомобилям применяется та же логика. Важно не просто купить автомобиль — хочется комфортно существовать внутри его экосистемы. Особенно если речь об авто, который обновляется, как смартфон, по воздуху. Но не все, здесь есть нюанс.

Внедорожники от концерна ROX Motor — ROX 01, уже известный российскому рынку, и новый премиальный гибридный внедорожник ROX Adamas — существуют на отечественном рынке в двух ипостасях: параллельный импорт и официальные поставки с российской сертификацией. Внешне это одни и те же автомобили. Но в первом случае покупатель получает машину без гарантии производителя и доступа к обновлениям прошивки по воздуху и без подключения к ROX Store в российской версии. Другими словами, просто аппарат без экосистемы. Автомобилисты называют такие машины «кирпичом», и они правы.

В ROX Adamas, поставленных официально, у владельцев есть доступ к магазину приложений прямо в интерфейсе. Сейчас в каталоге свыше 30 адаптированных тайтлов: навигация, музыка, видеоплатформы. Всё обновляется по воздуху. В ближайших планах — расширить каталог до 70 приложений. Система на уровне софта живет, развивается, и машина сразу получает новые возможности.

Обновления затрагивают не только каталог. Последний крупный апдейт прошивки добавил голосовое управление (больше 400 команд на русском языке без специальной активации), улучшил работу адаптивного круиз-контроля до 150 км/ч, оптимизировал внедорожные режимы, а также добавил память настроек климата и подогрева для каждого водителя.

Важная часть официального владения — гарантия. Пять лет или 150 тыс. км на основные узлы и агрегаты ROX Adamas и восемь лет или 240 тыс. км на ключевые элементы силовой установки — электродвигатели и тяговую батарею. Гарантию на такой срок не предлагали в сегменте «премиум» даже в старые добрые времена.

Александр Леви